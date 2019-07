Von: Björn Jahner | 28.07.19



PATTAYA: Neben dem Hochwasserschutz ist die Befreiung der Stadt von unachtsam entsorgten Müll ein Dauerthema. Da wilde Müllkippen dem Image der Stadt und somit dem Tourismus schaden, lässt Bürgermeister Sontaya Khunpluem die Arbeiter der Stadt nun auffallend häufiger als sein Vorgänger ausrücken, um Abfälle einsammeln, Bauschutt entfernen und Bäume beschneiden zu lassen - oder auch mal um durch das stürmische Wetter entrissene Bojen an Land holen zu lassen.

Zu den Brennpunkten zählen unter anderem die Soi 16/1 in Naklua und die Umgehungs- bzw. Eisenbahnstraße im Osten der Stadt, wo die Arbeiter regelmäßig große Mengen an Abfall- und Bauschutt entfernen müssen. Bereits bei seinem Amtsantritt vor einem Jahr hatte Sontaya angekündigt, Müllsündern den Kampf anzusagen und die Stadt ansehnlicher und sauberer zu gestalten. An die Bevölkerung appelliert er, Müllsünder umgehend dem Pattaya Contact Center unter der Kurzwahl 1337 zu melden. Die Hotline ist rund um die Uhr besetzt.