Foto: National News Bureau Of Thailand

BANGKOK Für die dringende Bekämpfung der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und des zunehmenden Menschenhandels, speziell im Kontext von Casinos und Betrügereien in Südostasien, haben hochrangige Beamte der ASEAN, Chinas und des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) ihre Kräfte gebündelt. Besonders in der Mekong-Region hat die alarmierende Zunahme des Menschenhandels die Notwendigkeit einer verstärkten regionalen Zusammenarbeit unterstrichen.

Im Rahmen eines Treffens in Bangkok haben hochrangige Vertreter der ASEAN und Chinas gemeinsam mit dem UNODC einen strategischen Plan zur Bekämpfung dieser verflochtenen Verbrechen erarbeitet. Unter dem Vorsitz der Philippinen und des UNODC liegt der Fokus des Plans auf der Intensivierung präventiver Maßnahmen, der Identifikation und dem Schutz der Opfer sowie der Stärkung der Kapazitäten von Strafverfolgungs- und Justizbeamten.

Die jüngsten Feststellungen des UNODC verdeutlichen, dass organisierte Verbrecherbanden in der Region ihre Aktivitäten über den Menschenhandel hinaus ausdehnen. Dies umfasst unter anderem Grenzkasinos, groß angelegte Geldwäsche, Cyberkriminalität, Folter und Erpressung. Mit einem gezielten Vorgehen gegen Schwachstellen weichen diese Gruppierungen oft in entlegene Gebiete am Mekong aus, wo sie minimale Rechenschaftspflicht erwarten.

Die Profite aus dem organisierten Verbrechen haben in der Region ein beispielloses Ausmaß erreicht. Illegale Gelder fließen insbesondere durch die regionale Kasinobranche und andere bargeldintensive Geschäfte, inklusive der Nutzung von Kryptowährungen. Schätzungen zufolge generiert allein ein Land in der Region Einnahmen zwischen 7,5 und 12,5 Milliarden US-Dollar aus betrügerischen Machenschaften, ein erheblicher Anteil seines Bruttoinlandsprodukts.