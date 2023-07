TAK: Die Internetverbindungen zwischen der Grenze der Provinz Tak im Westen der Nordregion von Thailand und Myanmar werden gekappt, um gegen illegale chinesische Betrügerbanden vorzugehen.

Der stellvertretende Chef der Nationalen Polizei, Generalmajor Surachate Hakparn („Big Joke“), sagte am Dienstag (11. Juli 2023), dass die thailändische Polizei mit der Nationalen Rundfunk- und Telekommunikationskommission (NBTC) zusammenarbeite, um gegen Betrügereien mit Call-Centern vorzugehen. Viele Thais wurden dazu verleitet, unter sklavenähnlichen Bedingungen für diese Callcenter in Myanmar zu arbeiten.

Die meisten dieser Betrügereien finden an der thailändisch-myanmarischen Grenze statt, und die Internetverbindungen werden in Zusammenarbeit mit den Behörden sowohl in Myanmar als auch in China gekappt. Er sagte, dass auch Vereinbarungen mit ethnischen Gruppen in Gebieten getroffen würden, in denen illegale chinesische Unternehmen ansässig sind, um sicherzustellen, dass die Kriminellen gefasst werden.

An der Grenze zur Provinz Tak befinden sich insgesamt 173 Internettürme, die die Bezirke Mae Ramat, Mae Sot und Phop Phra abdecken.