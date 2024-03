Von: Redaktion DER FARANG | 19.03.24

Pakornwut Udompipatskul, führender Kopf der Move Forward Partei, während einer Pressekonferenz, auf der er die Notwendigkeit von Transparenz und fairen Preisen in Regierungsprojekten betont. Foto: The Nation

BANGKOK: Die Move Forward Partei hat angekündigt, sich gegen nicht-transparente Regierungsprojekte und solche mit aufgeblähten Preisen zu stellen. Dies soll während der zweiten Lesung des Haushaltsentwurfs für das Fiskaljahr 2024 am kommenden Mittwoch geschehen. Ein Abgeordneter der Partei betonte die Hoffnung, damit ein Signal für mehr Transparenz an die Regierungsbehörden zu senden.

Pakornwut Udompipatskul, ein Listenabgeordneter der Move Forward Partei und Hauptoppositionswhip, erklärte, die Partei werde ihre Abgeordneten im speziellen Ausschuss des Hauses, der den Entwurf prüft, beauftragen, die Debatte während der zweiten Lesung zu führen.

Pakornwut sagte, dass sich die Move Forward Abgeordneten auf Projekte konzentrieren würden, von denen sie gefunden haben, dass sie das ihnen zugewiesene Geld nicht wert sind, meist aufgrund von aufgeblähten Preisen.

Fokus auf Verteidigungsministerium

Zudem wurden einige der vorgeschlagenen Projekte als nicht transparent befunden, insbesondere die des Verteidigungsministeriums, fügte er hinzu.

Pakornwut erklärte, dass Move Forward Abgeordnete im Haushaltsausschuss sich das Recht vorbehalten hatten, das Haus zu bitten, den Haushalt für solche Projekte während der zweiten Lesung, wenn der Haushaltsentwurf Artikel für Artikel beraten wird, zu kürzen oder zu trimmen.

Er fügte hinzu, dass mehrere Projekte des Verteidigungsministeriums als nicht transparent angesehen wurden und Move Forward nur einen Teil davon hervorheben würde.

Hoffnung auf transparente Zukunft

Er sagte, Move Forward hoffe, dass die Debatte der zweiten Lesung ein Warnsignal an die Regierungsbehörden senden würde, ihren Haushalt für das Fiskaljahr 2025 mit Transparenz und angemessenen Kosten vorzubereiten.

Er fügte hinzu, dass Move Forward bisher noch nichts vom Plan der Demokratischen Partei für die zweite Lesung des Haushaltsentwurfs gehört habe.

Mehr Transparenz gefordert

In den letzten Jahren hat die Forderung nach mehr Transparenz in Regierungsprojekten in Thailand zugenommen. Kritiker betonen, dass Korruption und überhöhte Preise nicht nur die Wirtschaft belasten, sondern auch das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung untergraben. Die Move Forward Partei positioniert sich als Stimme der Vernunft und des Wandels in dieser Debatte.