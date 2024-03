Von: Redaktion DER FARANG | 22.03.24

BANGKOK: In einer großangelegten Aktion geht die thailändische Polizei verstärkt gegen Online-Glücksspielseiten vor. Unter der Leitung von Polizeigeneral Kittirat Phanphet werden neue Maßnahmen ergriffen, um die Aktivitäten einzudämmen. Die Operationen richten sich auch gegen hochrangige Beamte mit Verbindungen zum Glücksspielsektor.

Am 21. März 2024, im Nationalen Polizeihauptquartier, kündigte Polizeigeneral Kittirat Phanphet, stellvertretender nationaler Polizeichef, eine Verschärfung der Politik gegen Online-Glücksspiel an. In seiner Funktion als amtierender nationaler Polizeichef folgt er den strikten Anweisungen des Premierministers und setzt auf eine konsequente Durchsetzung der Richtlinien, die von den obersten bis zu den lokalen Polizeibehörden kommuniziert werden.

Es wurde betont, dass keine Umstrukturierungen oder Versetzungen innerhalb der für Sicherheitsaufgaben und Verbrechensbekämpfung zuständigen Abteilungen vorgenommen werden. Die derzeitigen stellvertretenden nationalen Polizeichefs behalten ihre Positionen und Aufgaben bei.

Unerschütterliche Führung trotz Herausforderungen

Trotz der temporären Rolle als amtierender nationaler Polizeichef sieht Kittirat die momentane Situation nicht als Sprungbrett für höhere Weihen. Er betont die Bedeutung der Gegenwart und die Notwendigkeit, die ihm übertragenen Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Ziel ist es, das Vertrauen in die Polizeiarbeit zu stärken und die Effektivität der Maßnahmen gegen das Glücksspiel zu erhöhen.

Die Verantwortung und Entscheidungsbefugnis in wichtigen Fällen liegt bei den zuständigen Ausschüssen. Dies umfasst auch die Untersuchung von Fällen gegen hochrangige Polizeibeamte und die Überprüfung von Online-Glücksspielseiten.

Nulltoleranz gegenüber Glücksspiel

Auf direkte Anweisung des Premierministers hin wird ein härterer Kurs gegen das Glücksspiel eingeschlagen. Polizeigeneral Kittirat betont die Bedeutung einer klaren und konsequenten Linie, um das Glücksspiel effektiv zu bekämpfen. Erwähnenswert ist der Einsatz gegen ein großes Glücksspielhaus in Nonthaburi, das ein starkes Signal an ähnliche Einrichtungen sendet.

Die Bekämpfung von Online-Glücksspiel stellt eine der größten Herausforderungen für die thailändische Polizei dar. Die Verbreitung über das Internet erschwert die Überwachung und Durchsetzung der Gesetze. Dennoch zeigt die jüngste Aktion, dass die Behörden entschlossen sind, gegen diese illegale Aktivität vorzugehen.