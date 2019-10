Kampf gegen illegale Software

BANGKOK: Die Kampagne „Clean Up to the Countdown“ der BSA The Software Alliance mit der Polizei soll die Führungskräfte ermutigen, ihre illegale Unternehmenssoftware bis zum 31. Dezember 2019 um Mitternacht gegen legale einzutauschen.



Die Kampagne richtet sich an 10.000 Unternehmen in ganz Thailand, von denen angenommen wird, dass sie illegale Software verwenden. Dazu gehören Unternehmen aus verschiedenen Geschäftsbereichen wie Fertigung, Baugewerbe, Bank- und Finanzwesen, Ingenieurwesen, Architektur, Medien, Design, IT und Gesundheitswesen. Viele dieser Unternehmen benutzen Software ohne Lizenzvereinbarungen.

BSA arbeitet mit der Polizei zusammen, um die Strafverfolgung von Unternehmen mit illegaler Software voranzutreiben. Das Unternehmen hat dazu beigetragen, fast 10.000 Betriebe in zehn Provinzen zu identifizieren, die des Einsatzes illegaler Software verdächtigt werden.

Bis Ende des Jahres werden Unternehmen durchsucht, die die thailändischen Gesetze zum Schutz des Urheberrechts von Software nicht einhalten. Während die Polizei die Gesetze durchsetzt, kontaktiert BSA Tausende von Unternehmensleitern in Thailand, um Anleitungen und Ratschläge zur Bekämpfung der illegalen Nutzung von Software am Arbeitsplatz anzubieten.

Die Kampagne „Clean Up to the Countdown" ist Teil der zu Beginn dieses Jahres gestarteten Initiative „legalisiere und schütze“. Bisher hat die Initiative Tausenden Unternehmen in Thailand dabei geholfen, ihre Software-Assets zu legalisieren und Daten vor Malware und Hackern zu schützen.