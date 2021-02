BANGKOK: Die Bemühungen der Regierung, gegen gefälschte und raubkopierte Waren vorzugehen, sind nach dem aktuellen „US 2020 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy“, anscheinend erfolgreich. Der Bericht führt keine Märkte in Thailand auf, auf denen gefälschte und raubkopierte Produkte verkauft werden.

Vuttikrai Leewiraphan, Generaldirektor der Behörde für geistiges Eigentum, wertet es ein gutes Zeichen für das Königreich, dass keine thailändischen Märkte oder Einkaufszentren auf der Liste der berüchtigten Märkte der USA stehen. Die Regierung habe mit Nachdruck versucht, gegen Verletzungen des geistigen Eigentums vorzugehen. Im Jahr 2019 wurde nur der Patpong-Markt, ein beliebter Nachtmarkt in Bangkok, in der US-Liste der berüchtigten Märkte aufgeführt.

Laut Vuttikrai arbeiten Staatsbeamte eng mit dem privaten Sektor zusammen, um Verletzungen des geistigen Eigentums in verschiedenen Geschäftsbereichen sowohl in Bangkok als auch in den Provinzen zu unterbinden, damit illegale Produkte nicht auf den Markt gelangen.