Von: Redaktion DER FARANG | 05.09.23

BERLIN: 20 Jahre lang hat Robert ein Geheimnis mit sich herumgetragen, während er als Bus- und Straßenbahnfahrer durch Ludwigshafen fuhr. Er spricht fließend in kurpfälzischem Dialekt, konnte jedoch weder lesen noch schreiben. Das ging so lange einigermaßen gut, bis er - nach zwei nächtlichen Angriffen durch Fahrgäste - kein Polizeiprotokoll unterschreiben konnte, alles herauskam und seinen Job verlor. Danach begann er, das Schreiben zu lernen und sich Unterstützung in einer Selbsthilfegruppe zu suchen. Sein ehemaliger Arbeitgeber beschäftigt den 51-Jährigen heute als Hausmeister am Betriebshof. Die ZDF-Reportage «Immer Ärger mit den Buchstaben» aus der Reihe «37 Grad» erzählt von Menschen, für die das Alphabet ständig zur Qual wird, und läuft am Dienstag um 22.15 Uhr.

Mit neun Jahren bekommt Bela die Diagnose, dass er nicht wird schreiben und lesen lernen können, was auch für seine etwas ältere Schwester gilt. Der Junge weiß, dass er anders ist als die meisten Kinder, und versteckt sich ein wenig unter seiner Kapuze. Diese - zum Glück behandelbare - Lernschwäche hat er vom Vater geerbt und weiß, dass sie von der Gesellschaft nicht richtig ernst genommen wird - was er überhaupt nicht begreifen kann. Seine Eltern bezahlen eine Lerntherapie, da die Kosten nicht von der Krankenkasse übernommen werden - denn offiziell liegt weder Krankheit noch Behinderung vor.

Eine Beeinträchtigung ist es hingegen schon - der Begriff «Legasthenie» wird weitgehend als irreführend angesehen. Bei Lea (28) besteht sie seit der zweiten Klasse. «Das erste Diktat kam komplett rot zurück», erzählt sie im Film. Zum Glück ist sie ganz allgemein von Schrift fasziniert und liebt Buchstaben, Geschichten und Märchen. Obwohl ihr nahezu alle Texte große Schwierigkeiten bereiten, will sie ihren Masterabschluss in Grafik und Illustration an der Uni in Kassel ablegen, wofür sie eine wissenschaftliche Arbeit schreiben muss. In einem VHS-Schreibkurs lernt sie nun Grammatik und Rechtschreibung ganz neu.

Autorin Jessica Szczakiel («Menschen hautnah: Mama sitzt im Rollstuhl. Kinderkriegen mit Behinderung») porträtiert diese drei Menschen, die sich täglich ihren Ängsten und den Vorurteilen anderer stellen und sehr tapfer mit ihren diversen Herausforderungen (darüber sprechen ist wichtig) umgehen. Rückschläge werden dabei nicht ausgeklammert, aber erfreulicherweise sind bei allen dreien beachtliche Fortschritte zu erkennen. Dafür verdienen sie Respekt.