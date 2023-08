Thailands Finanzminister Arkhom Termpittayapaisith. Foto: The Nation

BANGKOK: In Reaktion auf eine Serie von Fällen von Bargeldschmuggel aus dem Ausland hat das Finanzministerium die Zollbehörde angewiesen, die Sicherheitsvorkehrungen an thailändischen Flughäfen zu erhöhen, um Geldwäsche zu verhindern.

Die Anordnung erging, nachdem die Zollbehörde einen Verdächtigen aufgegriffen hatte, der 50 Millionen Yen in Bargeld in versteckten Fächern seines Gepäcks führte, was auf dem Röntgengerät des Flughafens entdeckt wurde. Diese Vorfälle beunruhigen die Behörden, da die Verdächtigen sich als Touristen tarnen und ähnliche Taktiken wie Drogenschmuggler nutzen.

Finanzminister Arkhom Termpittayapaisith äußerte sich zu der Angelegenheit und betonte die Bedeutung der verschärften Sicherheitsmaßnahmen am Flughafen. Es wird vermutet, dass das mitgeführte Bargeld mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung steht.

In den letzten Monaten ist die Anzahl der Personen, die bei der Ein- und Ausreise große Bargeldsummen ohne Anmeldung bei den Flughafenbeamten dabei haben, drastisch gestiegen. Die gängigsten Fremdwährungen sind US-Dollar, Euro und der japanische Yen.

Die Ein- und Ausfuhr von Fremdwährungen über einem Gegenwert von 20.000 US-Dollar ist deklarationspflichtig. Die Einfuhr von Landeswährung ist unbegrenzt, die Ausfuhr bis 50.000 Baht erlaubt. Für Reisende in Länder, die eine gemeinsame Grenze mit Thailand haben (Laos, Kambodscha, Myanmar, Malaysia) sowie nach Vietnam und in die chinesische Provinz Yunnan, beträgt die Grenze 2 Millionen Baht.

Bei Nichteinhaltung der Vorschriften droht eine Geldstrafe in Höhe von 10 Prozent des überschrittenen Betrags. Die Zollbehörde gibt den Rest des Geldes an den Reisenden zurück, meldet jedoch die Angaben an das Amt für Geldwäschebekämpfung.