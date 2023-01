Kampf gegen Antisemitismus: Doug Emhoff besucht Deutschland und Polen

WASHINGTON: Der Ehemann von Vizepräsidentin Kamala Harris, Second Gentleman Doug Emhoff, reist nach Deutschland und Polen, um sich dort etwa zur Bekämpfung von Antisemitismus auszutauschen. Emhoff plane zunächst einen Besuch in Krakau, teilte sein Büro in Washington am Donnerstag mit. Anlässlich des internationalen Tags des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Januar wolle der Second Gentleman dann die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besuchen und einen Kranz niederlegen. Ab dem 30. Januar werde Emhoff in Berlin sein und sich dort mit Verantwortlichen für die Bekämpfung von Antisemitismus austauschen. Sowohl in Polen als auch in Deutschland plant der 58-Jährige seinem Büro zufolge Gespräche mit Vertretern der örtlichen jüdischen Gemeinden.

Emhoff ist der erste jüdische Vizepräsidenten-Partner in der US-Geschichte. So wie Harris die erste Frau in der Geschichte des Landes ist, die in das Vizepräsidenten-Amt vorgerückt ist, so ist Emhoff der erste Mann in der amerikanischen Geschichte, der die Rolle des Second Gentleman übernommen hat.