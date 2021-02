Kampagnen sollen Inlandstourismus ankurbeln

PATTAYA/PHUKET: Die beiden Tourismusmetropolen Pattaya und Phuket haben unterschiedliche Kampagnen gestartet, um nach dem Abklingen der zweiten Covid-19-Welle den Inlandstourismus anzukurbeln.

Pattaya hat eine Kampagne mit dem Namen „Check in Chonburi Free 500" gestartet. Gäste, die in einem Hotel in der östlichen Provinz übernachten, werden mit 100-Baht-Coupons belohnt. Sie können in rund 130 Restaurants, Spas und Touristenattraktionen eingelöst werden. In der ersten Nacht werden fünf Gutscheine ausgegeben, bis zu einem Maximum von zehn für zwei Nächte. Laut Thitiphat Siranatthasikun von der Association of Chonburi Attractions gilt die Aktion nur für Gäste, die aus einer anderen Provinz anreisen.

Phuket hat die Online-Kampagne „Have You Ever" gestartet, die den Tourismus auf der südlichen Insel wiederbeleben soll. Phaithun Silapawisut von der Provinzverwaltung hat die Thais aufgerufen, die Insel zu besuchen. Gouverneur Narong Wunsiew verweist auf die natürliche Schönheit der Insel. Und ein neues Werbevideo soll die Hauptattraktionen von Phuket zeigen.