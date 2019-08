Kampagne zur Aids-Prävention in der Soi 6

Von: Björn Jahner | 08.08.19

PATTAYA: Die Stadtverwaltung führte am Mittwoch eine Aufklärungskampagne über sexuell übertragbare Krankheiten in der Soi 6 durch, dem stadtbekannten Rotlichtbezirk zwischen Beach- und Second Road.

An der Aktion beteiligten sich ein Netzwerk zur Aufklärung und Prävention von Aids und anderen Geschlechtskrankheiten, die städtische Abteilung gegen Drogenmissbrauch, Vertreter der Stadtverwaltung und Medien. Grund für die Kampagne war eine Untersuchung aus dem Jahr 2018 mit dem Ergebnis, dass Geschlechtskrankheiten wie Syphilis oder Gonorrhö in Thailand wieder auf dem Vormarsch sind. Sexarbeiterinnen wird am Donnerstag und Freitag in der Soi 6 die Möglichkeit geboten, an beiden Tagen ab 14 Uhr kostenlos einen Gesundheitscheck inklusive Aidstest durchzuführen. Eine telefonische Kontaktaufnahme ist unter der Rufnummer 038-429.166 möglich.