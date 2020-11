Kampagne gegen übermäßigen Salzkonsum

Von: Redaktion DER FARANG | 07.11.20

BANGKOK: Das Gesundheitsministerium hat sich zum Ziel gesetzt, die Natriumaufnahme der Bevölkerung innerhalb von fünf Jahren um 30 Prozent zu senken. Die Behörde hat eine Kampagne zur Bekämpfung des übermäßigen Salzkonsums gestartet, der chronische Krankheiten verursacht.

Nach Angaben des Department of Disease Control (DDC) verursacht salzhaltige Nahrung viele Todesfälle und chronische Leiden (NCD) wie Bluthochdruck und Nierenversagen. Viele Mahlzeiten, die in Speiselokalen und an Ständen verkauft werden, enthalten bereits reichlich Natrium, dennoch fügen Verbraucher den Speisen noch mehr Gewürze bei, um sie salziger zu machen.