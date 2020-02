Kampagne für verantwortungsvollen Tourismus

Von: Björn Jahner | 22.02.20

THAILAND: Die Thailändische Tourismusbehörde (TAT) hat zusammen mit dem Ministerium für Meeres- und Küstenressourcen sowie dem öffentlichen und privaten Sektor auf Koh Tao in der Provinz Surat Thani das Projekt „The One for Nature“ ins Leben gerufen, das auf die Förderung eines verantwortungsvollen Tourismus in Thailand abzielt.

Laut TAT sollen mit der Kampagne umweltbewusste Reisende angesprochen werden und Thailands Ruf als ein bevorzugtes Ziel für nachhaltigen Tourismus gestärkt werden. Um das Umweltbewusstsein von Touristen zu erhöhen, setzt die TAT auf Online-Aufklärung und auf umweltbezogene Aktivitäten, wie der Bau von künstlichen Riffen zur Sanierung des maritimen Ökosystems vor Koh Tao.

Mehr über das Projekt „The One for Nature“ erfährt man auf der Webseite The One for Nature.