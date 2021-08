Kamerafallen beweisen: Zahl der Wildkatzen nimmt zu

Von: Redaktion DER FARANG | 02.08.21

KANCHANABURI: Vom Protected Area Regional Office 3 (Ban Pong) aufgestellte Kamerafallen haben in mehreren Nationalparks im Westen Thailands Bilder von Tigern, Leoparden, Panthern und anderen geschützten Wildtieren aufgenommen.

Das Regionalbüro ist für die Nationalparks in Ratchaburi, Kanchanaburi, Suphan Buri, Nakhon Pathom, Samut Sakhon und Samut Songkhram zuständig. Laut Niphon Chamnongsirisak, Direktor des Büros, konnten mit den versteckten Kamerafallen in diesem Gebiet Wildkatzen dank der Panthera Corporation und der Zoological Society of London aufgenommen werden. Die Bilder beweisen, dass das Ökosystem in diesem Gebiet floriert und die Zahl der Raubtiere zunimmt. „All dies ist den Patrouillen der Ranger und der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Notwendigkeit des Schutzes der natürlichen Ressourcen und der Wildtiere zu verdanken", fügte der Direktor hinzu.

Laut der Behörde für Nationalparks, Wildtiere und Pflanzenschutz gab es im Vorjahr in Thailand mindestens 17 wilde indochinesische Tiger mehr. Inzwischen soll deren Zahl auf mindestens 177 gestiegen sein.