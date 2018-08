Panya Y., alias Sia Oun bei der Festnahme duch die kambodschanischen Behörden. Foto: The Nation

UPDATE - PATTAYA: Kambodschanische Behörden haben Panya Y., der am 29. Juli auf dem Parkplatz vor dem Buddha-Berg in Na Jomtien seine ehemalige Freundin und deren Freund erschossen haben soll, an Thailand ausgeliefert.

Panya, alias Sia Oun, wurde am Dienstagabend mit einem Hubschrauber aus der kambodschanischen Provinz Prey Veng zum Hauptsitz der Police Aviation Division im Bezirk Bang Khen geflogen. Begleitet wurde er von Polizeigeneral Suchart Theerasawat, der mit der kambodschanischen Polizei Panyas Rückführung koordiniert hatte. Der mutmaßliche Mörder schien bei seiner Ankunft erschöpft zu sein. Mit Handschellen auf dem Rücken gefesselt, wurde er in einem Transporter zum Camp der Nationalpolizei und später zum Hauptquartier der Polizei in Bangkok gebracht. Dort leitete der nationale Polizeichef General Chakthip Chaijinda die Befragung.

Der 39-jährige Panya wird beschuldigt, die 20 Jahre alte Paweena N. und den 21-jährigen Anantachai J., ihrem männlichen Begleiter, am helllichten Tag auf dem Parkplatz vor dem Khao Chee Chan (Buddha-Berg) in Na Jomtien erschossen zu haben. Später floh er nach Kambodscha und wurde von der kambodschanischen Polizei in der östlichen Provinz Prey Veng verhaftet, als er offenbar nach Vietnam fliehen wollte.

Das Gericht in Pattaya hat sechs Haftbefehle ausgestellt. Panya Y. ist als letzter mutmaßlicher Täter verhaftet worden. Neben Panya sollen an dem Mord involviert gewesen sein: der zweite Schütze Narong W. (22), der auf Paweena geschossen haben soll, Krissana S. (22), der ein Haus für Panya gemietet hatte, in dem der Mord geplant wurde, die „Aufklärer“ Jeerasak U. (34) und Sayan S. (43) sowie Kiattisak S. (35), der das Fluchtfahrzeug gefahren hatte.

Die sechs Männer werden sich wegen gemeinschaftlichen Mordes, Gebrauch von Schusswaffen und Munition in der Öffentlichkeit und illegalen Besitzes von Waffen zu verantworten haben.

