Kalifornischer Gouverneur will Form von Polizei-Würgegriff verbieten

Von: Redaktion (dpa) | 06.06.20

SACRAMENTO: Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis soll in Kalifornien ein umstrittener Würgegriff bei Festnahmen verboten werden. Der Gouverneur des Westküstenstaates, Gavin Newsom, teilte am Freitag mit, er werde eine Methode, bei der die Blutzufuhr zum Gehirn unterbunden wird, aus dem Trainingsprogramm für Polizeibeamte verbannen. Er wollte dies auch gesetzlich festlegen.

Der Demokrat stellte sich auch hinter Demonstranten, die bei «friedlichen Protesten» nicht mit Tränengas, Gummigeschossen oder Verhaftungen konfrontiert werden sollten. Newsom benannte einen früheren Polizisten und eine Aktivistin für Justizreform, neue Vorschriften im Umgang mit Demonstranten umzusetzen.

Der 46-jährige Floyd war am Montag vergangener Woche bei einer Festnahme in Minneapolis gestorben. Ein weißer Polizeibeamter hatte sein Knie minutenlang in den Nacken des am Boden liegenden Mannes gedrückt, der wiederholt äußerte, er könne nicht atmen.

In den vergangenen Tagen sind Zehntausende Menschen in den USA aus Protest gegen Rassismus und Polizeibrutalität auf die Straße gegangen. Dabei kam es teilweise zu schweren Ausschreitungen zwischen Polizei und Demonstranten, bei denen Tränengas und Gummigeschosse eingesetzt wurden.