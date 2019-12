Von: Redaktion DER FARANG | 04.12.19

THAILAND: Der Kälteeinbruch hat in Kalasin ein erstes Todesopfer gefordert.

Der 86 Jahre alte Mann starb am Dienstag in seinem Haus in der Stadt Kalasin. Als wahrscheinliche Todesursache nennt die Polizei, er habe sich nicht der plötzlichen Kälte anpassen können. Bei der Obduktion stellte sich heraus, dass er einem Herzinfarkt erlag. Er schlief nachts ohne Decke, obwohl seine Tochter ihn darum dringend gebeten hatte. Der 60-jährige Sohn berichtete der Polizei, sein Vater sei nicht krank gewesen, habe nicht geraucht und Alkohol getrunken. Die Temperaturen sanken Dienstagnacht in Kalasin auf 15 Grad.

Laut Pakee Supsipat, Direktor für öffentliche Gesundheit in der Provinz Maha Sarakham, sind während der einwöchigen Kälteperiode besonders gefährdet Kinder unter zwei Jahren, schwangere Frauen, ältere Menschen, übergewichtige Menschen sowie Menschen mit Asthma oder mit Verdacht auf Nierenversagen, Schlaganfall und Herzinfarkt. Sie hätten ein erhöhtes Risiko für Masern, Lungenentzündung, Influenza, akuten Durchfall und Herzprobleme.

Meteorologen sagen für Bangkok Mindesttemperaturen zwischen 14 und 20 Grad Celsius bei Höchstwerten von 27 bis 30 Grad voraus. Die Temperaturen werden voraussichtlich von Samstag bis Montag am stärksten sinken, auf den Berggipfeln im Norden des Landes wird nachts 1 Grad gemessen. Die Bevölkerung im Norden und im Isaan muss mit Tiefstständen von 9 Grad und Höchstständen von 29 Grad rechnen. In den zentralen und östlichen Provinzen wird das Thermometer 15 Grad und Höchstwerte von 30 Grad zeigen, im Süden sollen es 20 bis 34 Grad werden.