Von: Redaktion DER FARANG | 20.03.24

BANGKOK/SEOUL: Südkoreas führende Online-Bank, Kakao Bank, hat den thailändischen Markt im Visier. Die thailändische Regierung hat kürzlich virtuelle Banklizenzen reguliert. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für die Expansion in Südostasien.

Südkorea und Thailand teilen eine Geschichte finanzieller Distanz seit der Finanzkrise Ende der 90er Jahre. Doch mit den neuen Regelungen für virtuelle Banken durch das thailändische Finanzministerium, die Anfang dieses Monats bestätigt wurden, scheint sich für Südkoreas Finanzunternehmen eine neue Tür zu öffnen. Kakao Bank, die führende Online-Bank des Landes, plant nun eine Expansion in den digitalen Bankenmarkt in Südostasiens zweitgrößter Volkswirtschaft.

Neues Kapitel für virtuelle Banken

Die Richtlinien sehen vor, dass autorisierte Banken vollständige Bankdienstleistungen anbieten dürfen, von Einlagenannahme bis zu Kreditgeschäften. Für eine Zulassung ist ein registriertes Kapital von 5 bis 10 Milliarden Baht (etwa 139 Millionen bis 277 Millionen US-Dollar) erforderlich.

Die Bank of Thailand wird ab Mittwoch bis zum 10. September Bewerbungen entgegennehmen. Nach einem neunmonatigen Prüfverfahren sollen die neuen Banken innerhalb eines Jahres ihren Betrieb aufnehmen. Obwohl ursprünglich geplant war, drei Lizenzen für virtuelle Banken zu vergeben, wurde später bekanntgegeben, dass die Anzahl der Lizenzen nicht begrenzt sei.

Kakao Banks strategische Expansion

"Virtuelle Banken werden voraussichtlich die Kundenerfahrung verbessern und einen gesunden Wettbewerb im thailändischen Finanzsystem anregen, ohne das finanzielle Gleichgewicht zu gefährden", erklärte die Bank of Thailand.

Für Kakao Bank, den Internetbankarm des koreanischen Technologieriesen Kakao, eröffnet diese Maßnahme neue Möglichkeiten. Das Internetkreditinstitut hat sich mit einem lokalen Partner zusammengeschlossen, um in das Land einzusteigen. Im Juni kündigte Kakao Bank an, ein Memorandum of Understanding mit dem thailändischen Finanzriesen SCBX unterzeichnet zu haben, um ein Konsortium zur Erlangung der Lizenz für den Betrieb einer virtuellen Bank zu bilden. Das koreanische Kreditinstitut beabsichtigt, mindestens 20 Prozent der Anteile am Konsortium zu erwerben.

Eintritt in einen neuen Markt

Sollte das Konsortium erfolgreich eine Lizenz erwerben, wäre Kakao Bank die erste unter den drei internetbasierten Banken Koreas – neben K Bank und Toss Bank –, die in einen Überseemarkt eintritt.

"Kakao Bank wird in Zusammenarbeit mit SCBX den Lizenzantrag gemäß dem Zeitplan der thailändischen Zentralbank stellen", sagte ein Vertreter von Kakao Bank. "Wir werden unser Geschäft ausbauen, indem wir die ‚digitale Finanz-DNA‘ in den südostasiatischen Markt einbringen, basierend auf unseren Technologien zur Bereitstellung kontaktloser Finanzdienstleistungen und digitaler Plattformen."

Synergien und Aussichten

Kakao Bank könnte auch mit Kakao Pay, einer Online-Zahlungsdienstleistungseinheit unter Kakao, Synergien suchen. Kakao Pay arbeitet aktiv daran, seinen mobilen und Online-Zahlungsdienst im Land verfügbar zu machen. Die thailändische Finanzaufsichtsbehörde beobachtet Kakao Banks Bemühungen um eine Lizenz in Thailand genau, da dies einen Neuanfang für koreanische Kreditinstitute auf dem thailändischen Markt signalisieren könnte.