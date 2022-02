PHUKET: Kaffeeliebhaber aufgepasst! Am Samstag, 12. März und am Sonntag, 13. März 2022 wird am Karon Beach auf Phuket das Festival „Cafe X Carve on the Beach“ veranstaltet, auf dem die angesagtesten Cafés und Röstereien Thailands – u.a. Galerie Drip Coffee Chiang Mai und Koff & Bun – ihre wohlduftenden und -schmeckenden Produkte präsentieren.



Abgerundet wird das Festival mit unterhaltsamen Surfskating-Aktivitäten. Die „Coffee Zone“ hat an beiden Veranstaltungstagen von 11.00 bis 18.30 Uhr geöffnet, die „Surfskating Zone“ von 16.00 bis 19.00 Uhr. Weitere Informationen finden Sie auf Facebook.