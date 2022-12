BANGKOK: Die Temperatur in Nordthailand wird von Samstag bis Montag um 1 bis 3 Grad Celsius sinken, teilte das thailändische Meteorologische Amt mit.

Es erklärte, dass die Temperatur wegen eines starken Hochdrucksystems aus China, das sich über Nordthailand und Südchina erstreckt, sinken wird.

Abgesehen von den niedrigeren Temperaturen wird der Westwind auch den Norden erreichen und in einigen Gebieten leichten Regen bringen.

Unterdessen verstärkt sich auch der Nordostmonsun über dem Golf von Thailand und dem Süden, wodurch im südlichen Golf von Thailand 2 bis 3 Meter hohe Wellen entstehen, die bei Gewitterschauern noch höher werden. Sehr hohe Wellen sind auch im oberen Golf von Thailand und in der Andamanensee zu erwarten.

Von Dienstag bis Donnerstag wird sich das mäßige Hochdrucksystem über dem oberen Nordosten und dem Südchinesischen Meer abschwächen, und obwohl es in den nördlichen Landesteilen wärmer werden sollte, wird das Wetter immer noch kühl und leicht neblig sein.

Der Westwind wird den Norden weiterhin mit vereinzelten leichten Regenfällen bedecken.

Der Nordostmonsun über dem Golf von Thailand und dem Süden wird im Golf und in der Andamanensee bis zu 2 Meter hohe Wellen erzeugen.

Das Meteorologische Amt hat die Menschen in Nordthailand aufgefordert, auf ihre Gesundheit zu achten, und die Menschen im südlichen Golf von Thailand, sich vor unruhiger See in Acht zu nehmen.

Die Meteorologen raten auch, dass Schiffsführer im Golf von Thailand und in der Andamanensee während des gesamten Zeitraums besondere Vorsicht walten lassen sollten, während kleine Boote im südlichen Golf von Samstag bis Donnerstag in den Häfen bleiben sollten.