Von: Redaktion DER FARANG | 31.01.20

THAILAND: Meteorologen sagen kühles bis kaltes Wetter für den Nordosten, Osten und Zentralthailand bei Mindesttemperaturen zwischen 10 bis 18 Grad voraus.

Ein Hochdruckgebiet lässt in diesen Regionen die Temperaturen um 1 bis 2 Grad sinken, während starke Ostwinde dem Süden Regen bringen. In der Zentralregion, einschließlich Bangkok und seiner Umgebung, sollen Ostwinde dazu beitragen, den Smog zu verringern. Im Norden würden leichte Winde morgens den Dunst erhöhen. Die Wettervorhersage für die nächsten 24 Stunden in der Nordregion: Kühles bis kaltes Wetter mit morgendlichem Nebel; Tiefsttemperaturen von 10 bis 18 Grad und Höchsttemperaturen von 29 bis 35 Grad; in den Bergen gehen die Temperatur auf 2 bis 12 Grad zurück.