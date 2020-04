Written by: Redaktion DER FARANG | 28/04/2020

BANGKOK: Das Kabinett lehnte am Dienstag den Vorschlag des Centre for Covid-19 Situation Administration ab, alle vier gesetzlichen Feiertage im Mai wegen anhaltender Coronavirus-Bedenken zu streichen.

Infolgedessen bleiben die vier Feiertage erhalten: Tag der Arbeit am 1. Mai, Krönungstag am 4. Mai, Visakha-Bucha-Tag am 6. Mai und die Zeremonie des königlichen Pflügens am 11. Mai. Der Vorschlag des Zentrums basierte auf der Annahme, dass die Menschen an den vier Feiertagen in Versuchung kämen zu reisen - was gegen die Beschränkungen gemäß der Notstandsverordnung verstoßen würde. Das Kabinett beschloss, dass alle Behörden an den vier Feiertagen verpflichtet wären, alle Maßnahmen in Bezug auf öffentliche Gesundheit, Transport und Sicherheit strikt durchzusetzen, um die Covid-19-Pandemie weiter einzudämmen. Die Menschen sollten weiterhin die Anweisungen der Regierung befolgen und zu Hause bleiben.

Das Gesundheitsministerium meldete am Dienstag sieben neue Coronavirus-Infektionen und zwei weitere Todesfälle. Damit stieg die Zahl der Infizierten auf 2.938 und die der Toten auf 54. Seit dem Ausbruch des Covid-19-Virus in Thailand im Januar haben sich 2.652 Patienten erholt und das Krankenhaus verlassen.