Von: Redaktion DER FARANG | 20.05.21

BANGKOK: Das Regierungskabinett hat ein Reformprogramm mit 881 Projekten auf den Weg gebracht. Die „Big Rock“-Projekte sollen Reformen vorantreiben und das Leben der Menschen verbessern.

Die Pläne decken elf Schlüsselbereiche ab: Politik, öffentliche Verwaltung, Gesetze, Gerichtsverfahren, Wirtschaft, natürliche Ressourcen und Umwelt, öffentliche Gesundheit, Massenmedien und IT, soziale Fragen, Energie und Korruptionsbekämpfung.

Laut dem Regierungssprecher Anucha Burapachaisri wird das Programm etwa 66,5 Milliarden Baht kosten. Die erforderlichen Mittel sollen größtenteils aus den Steuerbudgets dieses und des nächsten Jahres sowie aus dem Zentralfonds stammen. Die Projekte sind in Kategorien eingeteilt und nach Priorität geordnet. Als Beispiele nannte der Regierungssprecher die Schaffung von landwirtschaftlichen Mehrwertprodukten, die Ausweitung von bewässertem Ackerland, die Ausbildung von Landwirten, die in der Lage sind, Technologien in der Landwirtschaft anzuwenden, und die Entwicklung einer Bioökonomie. Zu den Big-Rock-Projekten gehören weiter die Schaffung technologiegestützter großer Anbaumethoden und der Anbau von Bioprodukten.