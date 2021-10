Kabinett genehmigt „Flexible Plus“-Programm

Von: Björn Jahner | 20.10.21

BANGKOK: Auf einer Kabinettssitzung am Dienstag wurde das „Flexible Plus“-Programm für Inhaber der „Thailand Privilege Card“, auch bekannt als „Elite Card“, genehmigt, um Investitionen in Zielindustrien und Immobiliengeschäfte durch Ausländer mit hoher Kaufkraft zu fördern, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Traisulee Traisoranakul am Dienstag gegenüber der Presse.

„Im Rahmen des ‚Flexible Plus‘-Programms müssen Inhaber der „Thailand Privilege Card“ innerhalb eines Jahres nach Eintritt in das Programm mindestens 1 Million US-Dollar in Thailand investieren“, erläuterte sie. „Sie können dann eine Arbeitserlaubnis in Thailand beantragen und haben Anspruch auf eine Auswahl zusätzlicher Anreize und Privilegien.“

Zu den förderfähigen Investitionen im Rahmen des Programms gehören Investitionen in Immobiliengeschäfte, die von Ausländern getätigt werden dürfen, in Aktiengesellschaften oder öffentliche Unternehmen und in die thailändische Börse, die von der Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde genehmigt wurden.

Darüber hinaus können Teilnehmer des „Flexible Plus“-Programms zusammen mit ihrem Ehepartner und ihren Kindern unter 20 Jahren ein Non Immigrant Visa für einen Zeitraum von bis zu fünf Jahren beantragen, solange sie in Thailand investieren.

Die thailändische Tourismusbehörde (TAT) schätzt, dass das „Flexible Plus“-Programm bis zu 10.000 finanzkräftige Ausländer anziehen wird, die der thailändischen Wirtschaft Einnahmen in Höhe von mindestens 300 Milliarden Bahtbescheren könnten.