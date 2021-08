BANGKOK: Das Kabinett hat am Montag den Kauf von 9,9 Millionen Dosen des Covid-19-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech zur Bekämpfung der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus genehmigt. Gegenüber der Zeitung „The Nation“ bestätigte der Sprecher des Centre for Economic Situation Administration (CESA) Thanakorn Wangboonkongchana am Montag, dass das Kabinett für die Anschaffung des Impfstoffs ein Budget in Höhe von 4,74 Milliarden Baht genehmigt hat.

Der Pfizer-BioNTech-Impfstoff wird sechs Zielgruppen verabreicht:

Kinder im Alter von 12-17 Jahren

Schwangere Frauen, die seit mindestens 12 Wochen schwanger sind

Medizinisches Fachpersonal an vorderster Front

Ältere Menschen und Menschen mit sieben Grunderkrankungen

Ausländer mit Wohnsitz in Thailand

Diplomaten und Studenten, die ins Ausland reisen, wenn die Zielländer eine Pfizer-BioNTech-Impfung verlangen.

Zu den sieben zugrundeliegenden Gesundheitszuständen gehören:

Chronische Atemwegserkrankungen

Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Chronische Nierenerkrankungen

Zrebrovaskuläre Erkrankungen

Alle Krebsarten während einer Chemo-, Strahlen- und Autoimmuntherapie

Diabetes

Fettleibigkeit

Nach Aussage des CESA-Sprechers hat die Regierung bislang 61 Millionen Impfstoffdosen von AstraZeneca, 19 Millionen von Sinovac und 20 Millionen von Pfizer mit einem Budget in Höhe von 22,9 Milliarden Baht.