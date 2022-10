Von: Björn Jahner | 12.10.22

PHUKET: Das Kabinett hat ein Budget von 5,116 Milliarden Baht für den Bau des Andaman International Health Center in der Inselprovinz Phuket bewilligt. Das Gesundheitszentrum soll den Medizintourismus ankurbeln und Thailand als Medizoin-Hub in der Region fördern, sagte der Minister für Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation Anek Laothamatas am Mittwoch gegenüber der Presse.

Das Ministerium habe nach Aussage des Ministers den Plan zum Bau des Zentrums vorgeschlagen, das der Tourismusindustrie zusätzliche Einnahmen von 62 Milliarden Baht pro Jahr durch 400.000 thailändische und ausländische Patienten bringen soll.

Das Budget wird für den Bau eines tertiären Fachkrankenhauses mit 300 Betten, eines internationalen medizinischen Zentrums und einer Gesundheitsfachschule zur Ausbildung von Fachkräften des Gesundheitswesens, einschließlich Ärzten, Krankenschwestern, Zahnärzten, Apothekern, Medizintechnikern und Fachleuten für alternative Medizin, verwendet.

Das College soll jährlich bis zu 110 Fachkräfte in Bereichen ausbilden, in denen in der südlichen Region eine große Nachfrage besteht. Nach ihrem Abschluss können sie entweder im Andaman International Health Center oder in Gesundheitseinrichtungen in anderen südlichen Provinzen arbeiten und dort bis zu 1.000 Personen pro Jahr ausbilden, so der Minister.

Der Staatssekretär des Ministeriums Dr. Sirirurg Songsivilai fügte hinzu, dass das 300-Betten-Krankenhaus den Namen Songklanagarind Hospital Phuket tragen wird und mindestens 300.000 ambulante Patienten pro Jahr behandeln sowie jährlich 100.000 Patienten aus anderen Krankenhäusern der Andamanen-Region aufnehmen kann, die eine Spezialbehandlung benötigen.

„Das internationale medizinische Zentrum wird erstklassige Dienstleistungen für thailändische und ausländische Medizintouristen anbieten, die eine qualitativ hochwertige Versorgung nach internationalem Standard in den Bereichen Diagnostik, Behandlung, Rehabilitation und Gesundheitsförderung suchen“, informierte Khun Sirirurg. „Das Zentrum wird auch das fortschrittlichste Zentrum für Zahnmedizin in der südlichen Region sein und soll Einnahmen von über 1,6 Milliarden Baht pro Jahr generieren, davon etwa 300 Millionen Baht aus zahnmedizinischen Dienstleistungen.“

Das Ministerium für Hochschulbildung, Wissenschaft, Forschung und Innovation schätzt, dass das Andaman International Health Center dazu beitragen wird, 10 Prozent oder 62 Milliarden Baht pro Jahr an zusätzlichen Einnahmen für Phukets gesamte Tourismusindustrie zu generieren. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich 2023 beginnen und fünf Jahre dauern.