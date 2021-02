Von: Redaktion DER FARANG | 10.02.21

BANGKOK: Das Regierungskabinett hat am Dienstag die Verlängerung des im Bau befindlichen Pink-Line-Monorail von der Chaeng Wattana Road bis zu Muang Thong Thani in Nonthaburi beschlossen.

Die Verlängerung beginnt an der Station Sirat an der Chaeng Wattana Road und verläuft entlang der Soi Chaeng Wattana-Pak Kred 39 bis zur Einfahrt nach Muang Muang Thani. Die Verlängerung wird am See Muang Thong Thani enden. Die 2,8 km lange Verlängerung wird vom BSR-Konsortium (BTS-Shino-Thai-Ratcha Group) zu Kosten von 3,37 Milliarden Baht gebaut. Die Pink Line verläuft über 34,5 km mit 30 Stationen zwischen Nonthaburis Khae Rai und Bangkoks östlichem Bezirk Min Buri. Sie ist zu über 70 Prozent fertiggestellt und soll im Jahr 2022 eingeweiht werden. Teilstrecken sollen bis zum Ende dieses Jahres eröffnet werden.