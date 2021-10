Foto: The Nation

BANGKOK/KRABI: Das Kabinett wird vom 8. bis 9. November eine offizielle Sitzung in der Andamanensee-Provinz Krabi abhalten, während Premierminister Prayut Chan-o-chaangekündigt hat, dass er auch die Fortschritte des so genannten „Smart Entry“-Programms überprüfen werde, um die Wiedereröffnung ausgewählter südlicher Provinzen des Landes vorzubereiten, sagte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Dienstag.

Das „Smart Entry“-Programm zielt darauf ab, die touristischen Provinzen entlang der Andamanensee – darunter Krabi, Trang, Phang-nga, Phuket, Ranong und Satun – wieder für ausländische Touristen zu öffnen, die diese Gebiete ohne Quarantäne bereisen dürfen, sofern sie vollständig geimpft und negativ auf Covid-19 getestet worden sind.

„Die Kabinettssitzung in Krabi ist von entscheidender Bedeutung für die Erholung der lokalen Wirtschaft und die Förderung des Tourismus in den südlichen Provinzen“, verdeutlichte Khun Thanakorn. „Das Kabinett hat auch ein Treffen mit lokalen Unternehmern anberaumt, um Probleme anzusprechen und die Regierungsprojekte zur Entwicklung der Infrastruktur sowie zur Wertschöpfung von Agrarwirtschaft, Viehzucht und Fischereiindustrie zu besprechen, um die lokale Wirtschaft zu fördern.“



„Der Premierminister räumt der Sicherheit der Kabinettsmitglieder und der an dem Treffen teilnehmenden Beamten höchste Priorität ein und hat das Ministerium für öffentliche Gesundheit sowie das entre for Covid-19 Administration‘ beauftragt, den Tagungsort unter strengen Seuchenschutzmaßnahmen vorzubereiten“, fügte er hinzu. „Die Zahl der Teilnehmer wird ebenfalls begrenzt, um eine Überfüllung zu vermeiden“, fügte Khun Thanakorn hinzu.