BANGKOK: Das Regierungskabinett hat am Dienstag acht zusätzliche Feiertage beschlossen – vier landesweit und vier ausschließlich für Landesteile. Mit den Feiertagen soll der Tourismus und somit die Wirtschaft angekurbelt werden.

Zu den zusätzlichen freien Tagen gehört das chinesische Neujahrsfest am Freitag, 12. Februar. Dies ist das erste Mal, dass das chinesische Neujahrsfest als Feiertag anerkannt wird. Außerdem gibt es einen zusätzlichen freien Tag für Songkran am Montag, 12. April, den Dienstag, 27. Juli, als Ersatz für den buddhistischen Fastentag Khao Phansa am 25. Juli und den Prinz-Mahidol-Tag am Freitag, 24. September. Zudem wurde der Ersatztag für den King Chulalongkorn Memorial Day vom 25. Oktober auf den 22. Oktober verschoben.

Das Kabinett genehmigte regionale Feiertage wie den Montag, 10. Mai für das Festival Bun Bang Fai (Raketenfest) im Nordosten, den Freitag, 26. März, für den Norden, den Mittwoch, 6. Oktober für den Süden und den Donnerstag, 21. Oktober für Zentralthailand (Ok Phansa).