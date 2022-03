BANGKOK: Auf einer Kabinettssitzung am Dienstag wurde der Vorschlag des Center for Covid-19 Situation Administration (CCSA) gebilligt, die Anzahl der arbeitsfreien Songkran-Feiertage auf drei Tage – vom 13. bis 15. April 2022 – zu begrenzen, teilte Regierungssprecher Thanakorn Wangboonkongchana am Mittwoch der Presse mit.

Zusammen mit dem darauf folgenden Wochenende (16. und 17. April 2022) wird das Songkran-Fest in diesem Jahr dennoch fünf arbeitsfreie Tage umfassen.

In der Vergangenheit hatte die Regierung manchmal zusätzliche Feiertage vor oder nach dem Songkran-Fest zur Ankurbelung des Inlandstourismus genehmigt. Da sich die Omikron-Variante in diesem Jahr jedoch schnell im Land ausbreitete, entschied sich das CCSA für die Reduzierung der Zahl der Feiertage. Mit der Maßnahme soll die Virusausbreitung durch die an Songkran einsetzende Reisewelle gesenkt werden, so Khun Thankorn.

Während des Treffens wies Premierminister Prayut Chan-o-cha nach Aussage von Khun Thanakorn alle zuständigen Behörden an, alle Songkran-Aktivitäten nur unter strenger Befolgung der Seuchenschutzmaßnahmen durchzuführen, um eine weitere Covid-19-Ausbreitung zu verhindern.

„Das Gesundheitsministerium teilte außerdem mit, dass es zusätzliche Maßnahmen ausgearbeitet hat, die während der Feiertage zum Schutz der Menschen vor dem Virus beitragen“, merkte Khun Thanakorn an.

In der nächsten CCSA-Sitzung werden das Ministerium für öffentliche Gesundheit, das Ministerium für Tourismus und Sport sowie das Kulturministerium alle Regeln für das anstehende Songkran-Fest diskutieren, kündigte Khun Thanakorn an.