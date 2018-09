Von: Björn Jahner | 04.09.18

PHUKET: In der Altstadt von Phuket Town laufen die Arbeiten zur unterirdischen Verlegung der Strom- und Kommunikationskabel auf Hochtouren.

Bis zum 16. September sollen alle oberirdischen Kabel in der Phang Nga Road und Rassada Road ins Erdreich verlegt werden, informierte die Bürgermeisterin von Phuket-Stadt, Somjai Suwansuppana, auf einer Pressekonferenz, auf der die Medien über den Baufortschritt unterrichtet wurden. Somjai richtete ihr Wort auch an die Bürger und sagte, dass die Bauarbeiten den Verkehr und das tägliche Leben der Anwohner in dem Gebiet beeinträchtigen können. „Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Bitte seien Sie vorsichtig, wenn Sie in der Nähe der Baustelle sind, um Unfälle zu vermeiden.“ Sind die Kabel erfolgreich ins Erdreich verlegt, werden im nächsten Schritt alle Oberleitungen und Pfosten entfernt. Die Bürgermeisterin zeigte sich zuversichtlich, dass der Tourismus von dem aufgewerteten Straßenbild profitieren und den Einwohnern ein gutes Einkommen bescheren wird.