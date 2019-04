Von: Redaktion DER FARANG | 06.04.19

BANGKOK: Die Stadtverwaltung lässt in den kommenden zwei Jahren auf über 2.400 Kilometern alle Telekom- und TV-Kabel unterirdisch verlegen.

Das Projekt ist Teil der von der Regierung geförderten Verlegung aller Telekom- und Stromkabel unterirdisch an 39 Hauptstraßen in Bangkok, Samut Prakan und Nonthaburi. Die Arbeiten erfolgen in vier Bauabschnitten, die Kosten sollen von den Telecom- und Pay-TV-Unternehmen übernommen werden. Sie zahlen rund 10.000 Baht je Kilometer.