Von: Redaktion DER FARANG | 24.10.18

BANGKOK: Die Militärjunta will bei der Polizei zwei Aktivisten der Demokratiebewegung verklagen, weil sie den neuen Armeechef angeklagt hatten.

Die Junta wies ihre Justizbeamten an, der Polizei zu melden, dass Ekachai Hongkangwang und sein Kollege Chokechai Paiboonratchata eine falsche Beschuldigung eingereicht hätten, in der behauptet wurde, dass General Apirat Kongspongong Verrat begangen habe. Die Aktivisten waren am Freitag zur Polizei gegangen, nachdem Apirat auf einer Pressekonferenz gesagt hatte, er könne sich nicht dazu verpflichten, keinen Putsch durchzuführen, wenn es nach den Wahlen im Februar zu Unruhen kommen sollte. Ekachai und Chochechai begründeten ihre Klage damit, Apirat habe gegen Artikel 113 des Strafgesetzbuches verstoßen, der den Verrat kriminalisiert. Die Straftat wird mit Tod oder lebenslänglicher Freiheitsstrafe geahndet. Ekachai bestritt am Dienstag, Apirat fälschlicherweise beschuldigt oder das Image der Streitkräfte beschädigt zu haben.