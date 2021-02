Junge Menschen feiern den „Tag der Liebe“

Von: Redaktion DER FARANG | 11.02.21

Auch in Thailand erfreut sich der Valentinstag als Tag der Liebe großer Beliebtheit. Foto: epa/Diego Azubel

BANGKOK: Zum Valentinstag am Sonntag, 14. Februar, hat die Universität der Thailändischen Handelskammer 1.234 Menschen zum Thema „Sex in der thailändischen Gesellschaft“ befragt. Über 41 Prozent der interviewten Schüler und Studenten gaben an, sie würden den Valentinstag als „Tag der Liebe“ feiern.

Bei der Frage nach dem Ort für den Sex, nannte die junge Generation ihre Unterkunft oder ein „Short time Hotel“. Jüngere sehen Sex vor der Ehe heutzutage als normal an, während Ältere „sollte man nicht“ sagten. Junge Männer würden es akzeptieren, wenn ihre Partnerin bei der Heirat keine Jungfrau mehr wäre. Doch die Mehrheit der Befragten im Isaan und im Süden wollen mit einer Jungfrau in die Ehe gehen. Die Umfrage zeigte weiter, dass im Vergleich zu Interviews vor drei Jahren mehr Menschen bei Sex auf Kondome verzichten.