Von: Björn Jahner | 28.03.19

Die jungen Talente werden die Zuschauer mit tollen Stimmen und Songs sowie farbenprächtigen Kostümen begeistern. Auch ausländische Urlauber und Residenten sind eingeladen, am Finale am 30. März teilzunehmen. Fotos: PR Pattaya

PATTAYA: Auch in diesem Jahr richtet die Abteilung für soziale Entwicklung der Stadt Pattaya wieder einen „Pattaya Thai Folksong Contest“ für Schülerinnen und Schüler der Pattaya City School aus, um junge Gesangstalente unter 19 Jahren zu unterstützen.

Alle auftretenden Gesangstalente sind Schülerinnen und Schüler unter 19 der Pattaya School.

Mit dem Wettbewerb soll Jugendliche ein Forum geboten werden, in dem sie ihr Talent vollkommen ausschöpfen und einem großen Publikum unter Beweis stellen können. Zugleich wird auch das Ziel verfolgt, den Nachwuchs für traditionelle thailändische Lieder zu begeistern, um sich mit der eigenen Kultur auseinanderzusetzen.

Musikalische Auseinandersetzung mit der eigenen Kultur

Zahlreiche junge Talente haben in den letzten Wochen viele Stunden ihrer Freizeit geopfert, um mit Fleiß, Geduld und Disziplin sowohl ein langsames als ein schnelles thailändisches Volkslied einzuüben, auszuprobieren und an der Vorführung gefeilt, um das Publikum und natürlich die Jury zu begeistern. Die jungen Sängerinnen und Sänger werden je eines ihrer zwei einstudierten Lieder aufführen.

Die Konzertbühne des Wettbewerbs befindet sich in reizender Lage direkt am Meer.

Fleiß, Mut und Lampenfieber machen sich bezahlt

Natürlich sollen Fleiß und Mut nicht unbelohnt bleiben: Siegerin und Sieger des Wettbewerbs erhalten ein Preisgeld in Höhe von 8.000 Baht und eine Trophäe belohnt, der zweite Platz ist mit 6.000 Baht und einer Trophäe dotiert. Die darauffolgenden Platzierungen werden mit je 1.000 Baht und einer Teilnahmeurkunde belohnt.

Großes Finale am Samstag im Lan-Pho-Park

Auch ausländische Urlauber und Residenten sind herzlich dazu eingeladen, sich vom Gesangstalent der kleinen Stars von Morgen zu überzeugen. Die Qualifikationsrunde und das Wettbewerbsfinale werden am Samstag, 30. März im Lan-Pho-Markt in Naklua ausgetragen. Eintritt frei.

16 Uhr: Registrierung der Teilnehmer/innen

17 Uhr: Beginn des Gesangswettbewerbs

21 Uhr: Ende der Veranstaltung

Die öffentliche Parkanlage Lan Pho befindet sich direkt am Meer und liegt an der Baht-Bus-Strecke an der Naklua Road. Der Park befindet sich direkt neben dem Fischmarkt. Weitere Auskünfte erteilt die Abteilung für soziale Entwicklung der Stadt Pattaya unter den Rufnummern 038-253.263, 061-968.8988.