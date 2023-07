Juli-Spezialgerichte im The Bikers Café

Von: Björn Jahner | 06.07.23

Foto: The Bikers Café Thailand

SATTAHIP: The Bikers Café Thailand in Sattahip bietet im Juli neben seiner regulären Speisekarte mit 120 verschiedenen Speisen zwei Spezialgerichte an.

Nachfolgend ein Blick auf die Spezialgerichte im Juli 2023:

Foto: The Bikers Café Thailand

Menü 1: Spareribs (250–300 g) mit Gemüse und einer Beilage (Kartoffelsalat, Teigwaren, „Röschti“, Pommes frites oder Kartoffelpüree) für 339 Baht.

Foto: The Bikers Café Thailand

Menü 2: Gebratener Reis mit frischen Meeresfrüchten für 189 Baht.

Im Preis inklusive ist bei beiden Spezialgerichten eine Portion leckere Eiscreme von der Qualitätsmarke „été“.

Vorankündigung:

Foto: The Bikers Café Thailand

Am Sonntag, 30. Juli 2023 findet von 11.00 bis 15.00 Uhr das Japanese Bike Meet Festival im The Bikers Café statt. Abgerundet wird der Motorrad-Themen-Event mit einem reichhaltigen Buffet mit 20 verschiedenen westlichen Speisen und Thai-Food – sowie auch mit Sushi!

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Freitag von 11.45–21.00 Uhr

Samstag und Sonntag von 10.00–21.00 Uhr

Montag und Dienstag geschlossen

Adresse und Koordinaten:

Ramnut 15, Plutaluang, Sattahip

12.678059, 100.958995

Standort auf Google Maps

Reservierung und Kontakt:

085-299.6188

Mehr erfahren Sie auf Facebook