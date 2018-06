Foto: The Thaiger

BANGKOK: Ein 17-Jähriger wurde am Mittwochabend mit 8,67 Millionen Methamphetamin-Pillen, 37 Kilogramm Crystal Meth, 2.822 Ecstasy-Pillen, 38 Kilogramm kristallines Ketamin und 569 Flaschen Ketaminlösung verhaftet.

Laut General Chalermkiart Sriworakhan wurde der Teenager verhaftet, weil er sich beim Tragen einer Tasche auffällig benommen hatte. Einige Drogen wurden in der Tasche gefunden, der Rest später in seinem Zimmer entdeckt. Das Rauschgift soll aus dem Norden nach Bangkok geschmuggelt worden sein, um es in Unterhaltungsbetrieben zu verkaufen.