PATTAYA: Die Polizei hat am Samstagabend (18. März 2023) zwei Jugendliche auf einem Motorrad festgenommen, die zuvor einen Molotow-Cocktail auf ein Paar in Pattaya geworfen und dieses schwer verletzt hatten, berichtet das lokale Nachrichtenportal Pattaya Message.

Am Samstag wurden zwei Jugendliche, ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger, von der Polizei festgenommen, nachdem sie ein unschuldiges Paar, beide 21 Jahre alt, mit einem Molotow-Cocktail angegriffen hatten.

Der Angriff ereignete sich am frühen Samstagmorgen an der Kreuzung zwischen der Photisarn Road und North Pattaya Road Soi 2, nahe dem Bangkok Hospital Pattaya, in Naklua.

Das einheimische Pärchen erzählte der Polizei, dass es mit dem Motorrad unterwegs war, als plötzlich jemand eine Glasflasche nach ihnen warf. Sie gerieten in Brand, bevor sie vom Motorrad stürzten. Sie hatten keine Ahnung, was passiert war, und sagten, sie hätten mit niemandem Probleme gehabt.

Auf den Videoaufnahmen der Überwachungskameras ist deutlich zu sehen, wie die Jugendlichen die Waffe auf das Paar werfen, bevor sie mit ihrem Motorrad flüchten. Das Paar erlitt schwere Verbrennungen am Körper und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Später sagten sie der Polizei, dass sie die Angreifer nicht kannten.

Nach dem Vorfall leitete die Polizei sofort eine Untersuchung ein und konnte die beiden Verdächtigen schnell identifizieren. Wie die Polizei auf einer Pressekonferenz mitteilte, handelt es sich bei dem 17-jährigen Jugendlichen um einen kambodschanischen Staatsangehörigen. Sie wurden zusammen mit sechs ihrer Freunde verhaftet, die nach Angaben der Beamten möglicherweise an dem Vorfall beteiligt waren.

Das Motorrad der Täter wurde beschlagnahmt. Die Jugendlichen gaben an, dass sie sich an ihrem Rivalen rächen wollten, aber die falschen Leute angegriffen haben. Die Verdächtigen erklärten, sie hätten in sozialen Medien gelernt, wie man einen Molotow-Cocktail herstellt, und das Material dafür in einem Online-Shop gekauft.

Nach Angaben der Polizei waren die beiden Teenager nicht vorbestraft. Sie wurden wegen des gemeinsamen Angriffs auf andere und illegalen Besitzes eines explosiven Gegenstands angeklagt.