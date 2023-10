PATTAYA: Ein ausländischer Tourist, der darum bat, seine Identität geheim zu halten, wurde kürzlich Opfer eines gewalttätigen Angriffs durch eine Gruppe unbekannter Jugendlicher in Pattaya. Der Vorfall ereignete sich auf der Soi Yensabai in Süd-Pattaya.

Laut einer Überwachungsaufzeichnung, die den Vorfall dokumentierte, war der Tourist mit einem Freund in der Gasse unterwegs, als plötzlich eine Gruppe von Jugendlichen auf Motorrädern auftauchte. Ohne ersichtlichen Grund griffen sie den ausländischen Besucher an, wobei sie einen langen Stock verwendeten, bevor sie den Tatort scheinbar ungestört verließen.

Obwohl das Opfer sichtbare Prellungen am Arm und an der Bauchseite erlitt, entschied es sich, den Vorfall nicht bei der Polizei von Pattaya zu melden. Der Tourist gab an, dass er keine Schwierigkeiten in Thailand haben wolle und befürchtete mögliche Konsequenzen.

Eine örtliche Geschäftsinhaberin namens Khun Joy, deren richtiger Name aus Sicherheitsgründen ebenfalls nicht genannt wurde, half dem verletzten Touristen und berichtete, dass diese Jugendgang in der Gegend häufig ohne ersichtlichen Grund Touristen angreife. Die Überwachungskamera an ihrem Geschäft zeichnete den gesamten Vorfall auf.

Sie erzählte, dass die jugendlichen Angreifer, von denen einige gerade mal wie Grundschüler aussahen, üblicherweise nach ihren Taten für einige Tage verschwanden, um dann erneut für Ärger zu sorgen. Andere Anwohner und Geschäftsinhaber haben bereits die Polizei benachrichtigt und appellieren an die Behörden, die Verdächtigen rasch festzunehmen, da ihr Verhalten dem touristischen Image von Pattaya erheblichen Schaden zufügt.