BANG SAEN: Das thailändische Nachrichtenportal Thai Rath berichtet, dass sich Banden von etwa 20 jungen Motorradfahrern am Donnerstagabend am Strand von Bang Saen im Unterbezirk Saensuk von Chonburi an der Ostküste Thailands heftige Kämpfe lieferten.

Touristen – und das waren in dem für den Inlandstourismus bekannten Ferienort wohl hauptsächlich Thais – flüchteten, da sie befürchteten, in die Gewalttätigkeiten verwickelt zu werden.

Die einheimischen Jugendlichen waren mit Holzlatten und Küchenutensilien aus Strandgeschäften bewaffnet.



Die Reporter von Thai Rath sprachen mit einem Händler, den sie Ek nannten und der sagte, dass gewalttätige Auseinandersetzungen wie diese häufig vorkommen.

Die kämpfenden Jugendlichen scherten sich keinen Deut um das Gesetz und verschreckten die Touristen. Hinzu kam die Lärmbelästigung durch die Banden, die ihre Motorräder auf Touren brachten, was den Händlern und Touristen in dieser Gegend zusätzlich zu schaffen machte.