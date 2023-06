Jüdische Gemeinden: Mehr antisemitische Internethetze in Tschechien

Von: Redaktion (dpa) | 15.06.23

PRAG: Jüdische Vertreter in Tschechien haben eine starke Zunahme antisemitischer Hassrede im Netz beklagt. Im vergangenen Jahr habe man 2211 Vorfälle judenfeindlicher Hetze in tschechischer Sprache auf Internetseiten und in den sozialen Medien registriert, teilte die Föderation jüdischer Gemeinden in Prag am Mittwoch mit. Das seien doppelt so viele wie noch 2021.

Als Ursache für den Anstieg komme eine «intensive Aktivität von Desinformationsplattformen» infrage, darunter auch prorussischen, hieß es. Das Spektrum reiche von vulgären und stereotypen antisemitischen Äußerungen und Karikaturen bis hin zur Verbreitung von Verschwörungstheorien und offenem Rechtsextremismus.

Körperliche Angriffe auf Juden gab es dem Bericht zufolge im vorigen Jahr in Tschechien nicht, wohl aber vereinzelte Fälle von Sachbeschädigung und verbalen Drohungen. Tschechien stelle für die jüdische Gemeinschaft ein vergleichsweise sicheres Land dar, betonte der Vorsitzende der Föderation, Petr Papousek.

In Tschechien leben nach Schätzungen rund 15.000 bis 20.000 Juden. Während der deutschen Besatzung im Zweiten Weltkrieg fielen rund 80.000 tschechische Juden dem Holocaust zum Opfer.