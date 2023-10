Von: Björn Jahner | 12.10.23

BANGKOK: Die Tickets für das Jubiläumskonzert der legendären thailändischen „Songs for Life“-Rockband Carabao waren nur einen Tag nach der Ankündigung des Leadsängers Yuenyong „Aed Carabao“ Opakul, die Band werde sich nächstes Jahr auflösen, ausverkauft.

Carabao gab am Mittwoch (11. Oktober 2023) auf Facebook bekannt, dass die Karten für das Konzert zum 40-jährigen Jubiläum am 11. November 2023 in der Impact Arena in Mueang Thong ausverkauft seien.

Die Band warnte ihre Fans auch, vorsichtig zu sein, wenn sie Karten von anderen kaufen, insbesondere auf dem Schwarzmarkt.

Yuenyong hatte zuvor am Dienstag (10. Oktober 2023) bekanntgegeben, dass sich die Band nach ihrem letzten Konzert am 1. April 2024 auflösen wird.

Er erklärte, dass sich die Band auflöst, weil die Bandmitglieder inzwischen alt und einige von ihnen chronisch erkrankt sind. Er sagte jedoch, dass er weiterhin mit Musikern der neuen Generation Songs komponieren werde.

Yuenyong ist nicht nur ein berühmter Rocker, sondern auch ein erfolgreicher Geschäftsmann, der unter der Marke Carabao Energiedrinks herstellt und verkauft. Die Marke ist so erfolgreich, dass sie 2017 zum Hauptsponsor des englischen Football League Cups wurde. Der Sponsoringvertrag war ursprünglich für drei Jahre ausgelegt, wurde aber mehrmals verlängert und läuft nun bis 2024.

Die Band Carabao wurde 1980 von Yuenyong (Aed) und Kirati Promsaka Na Sakon Nakhon (Keo oder Khiao) gegründet, die sich während ihres Studiums am Mapúa Institute of Technology auf den Philippinen kennenlernten. Das Wort Carabao bedeutet auf Tagalog „Büffel“ und gilt als Symbol für Kampf, harte Arbeit und Geduld.

Die Lieder von Carabao befassen sich häufig mit sozialen und politischen Themen, fordern soziale Gerechtigkeit und unterstützen die Anliegen der einfachen thailändischen Bevölkerung, aber sie haben auch Liebeslieder und philosophischere Lieder mit universelleren Themen geschaffen.

Carabao hat über 29 Alben veröffentlicht und weltweit über 25 Millionen Exemplare verkauft. Sie sind eine der erfolgreichsten Bands in der Geschichte Thailands und gelten als nationale Ikonen.