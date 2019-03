Von: Redaktion DER FARANG | 12.03.19

PATTAYA: Die Polizei hat auf dem Bangkoker Flughafen Suvarnabhumi einen Jordanier festgenommen, dem vorgeworfen wird, in Pattaya am Hafen Bali Hai seinen kleinen Sohn in einem Kinderwagen ins Meer geworfen zu haben.

Die Leiche wurde am Montag von einem Schnellbootführer in der Nähe eines Anlegers entdeckt. Er sah etwas im Meer treiben und dachte zunächst, es wäre eine Puppe. Als er dem Kinderwagen näher kam, sah er das Baby. Die Leiche wurde ins Hospital Banglamung gebracht.

Der Jordanier hat die Tat gestanden. Laut „Rak Siam“ hatte seine Frau ihm zugesichert, wenn sie ein Baby bekomme, würde sie sich darum kümmern. Das Paar sei zu einem Urlaub nach Thailand gekommen, und seine Frau habe die ganze Nacht in die Stadt gehen wollen. Sie habe ihn mit ihrem Kind allein gelassen. Er habe unter dem Stress gelitten und beschlossen, das Baby zu töten und Thailand zu verlassen. „Rak Siam“ gibt die Nationalität der Mutter nicht an.