Jomtien erhält eine „grüne Lunge“

Von: Redaktion DER FARANG | 04.09.20

PATTAYA: Bis Mitte kommenden Jahres entsteht im Gebiet Beung Nong Phong an der Second Road in Jomtien ein weitläufiger Park.

Die Arbeiten für die „grüne Lunge“ sind zu 30 Prozent abgeschlossen und sollen im August kommenden Jahres beendet werden. Die Stadt stellt für die neue Grünanlage 32,8 Millionen Baht zur Verfügung. Geschaffen wird ein Park mit einem kleinen See sowie einem Kinderspielplatz. Die Arbeiten sind Teil der von Bürgermeister Sonthaya Khunpluem angeordneten Investitionen in eine bessere Umwelt.