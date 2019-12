LONDON (dpa) - Der britische Premierminister Boris Johnson (Konservative) hat die frühere Labour-Regierung für die vorzeitige Haftentlassung des London-Bridge-Attentäters verantwortlich gemacht.

Usman Khan hatte am Freitag zwei Menschen erstochen, bevor er auf der London Bridge von Zivilisten überwältigt und von der Polizei erschossen wurde. Der wegen Anschlagsplänen verurteilte Terrorist war vor einem Jahr unter Bewährung vorzeitig auf freien Fuß gekommen.

Die Freilassung Khans sei aufgrund von Gesetzesänderungen möglich gewesen, «die von der Labour-Partei vollzogen wurden», sagte Johnson bei der BBC-Talkshow Andrew Marr am Sonntag. Labour regierte in Großbritannien zuletzt von 1997 bis 2010. Seitdem regieren Johnsons Tories in verschiedenen Konstellationen.

Johnson kündigte eine härtere Gangart gegen Schwer- und Sexualverbrecher sowie Terroristen an. Außer Usman Khan seien etwa 74 weitere wegen terroristischer Aktivitäten verurteilte Gefangene vorzeitig entlassen worden. Diese Fälle würden nun überprüft.

Der Anschlag, bei dem auch drei Menschen verletzt wurden, traf Großbritannien mitten im Wahlkampf. Die Briten wählen am 12. Dezember ein neues Parlament. Johnsons Konservative führen die Umfragen mit großem Abstand an. Das reine Mehrheitswahlsystem in Großbritannien macht Vorhersagen aber sehr schwer. Nur die Kandidaten mit den meisten Stimmen in einem der 650 Wahlkreise ziehen ins Parlament ein. Die Stimmen für unterlegene Kandidaten verfallen.

IS reklamiert Terroranschlag in London für sich

DAMASKUS (dpa) - Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat den Anschlag mit zwei Todesopfern in London für sich reklamiert. Der Angriff am Freitag sei von einem «Krieger des Islamischen Staates durchgeführt» worden, teilte der IS über eines seiner Sprachrohre am Samstag mit.

Der Terrorexperte Peter Neumann vom Londoner King's College hält die Mitteilung für echt. Er gab aber zu bedenken, dass es sich lediglich um eine Behauptung der Terrormiliz handele. Sie beinhalte keine Details oder Täterwissen.

Wegen eines Schlags europäischer Ermittler gegen IS-Propaganda waren die meisten bisherigen Kommunikationskanäle der Extremisten diese Woche verschwunden. Die Erklärung zu London wurde in einem neuen Online-Kanal verbreitet. Ihre Form gleicht früheren Stellungnahmen der Miliz. Auch die auf dschihadistische Propaganda spezialisierte Site Intelligence Group berichtete über die Erklärung.

The Observer» kommentiert

Die britische Sonntagszeitung «The Observer» kommentiert Äußerungen von Premierminister Boris Johnson zum Terroranschlag auf der London Bridge:

«Nach solchen Attacken wird unweigerlich die Frage aufgeworfen, wie man sie hätte verhindern können. Dabei besteht in Wahlkampfzeiten die Gefahr, dass Politiker versuchen, Lösungen anzubieten, die ihnen Wählerstimmen bringen, anstatt offen zu sein für besonnene und realistische Analysen.

Anders kann man die Reaktion des Premierministers auf diesen Angriff nicht deuten. Sein Forderungen, «das System der automatischen vorzeitigen Entlassung» (von Gewaltverbrechern) zu beenden und «mit dem gescheiterten System der Vergangenheit zu brechen» sind eine unverschämte Politisierung dieser tragischen Ereignisse, indem einfach so getan wird, als bestünde der Hauptmangel unseres Umgangs mit dem von verurteilten Terroristen ausgehenden Risiko in einer laxen Strafzumessung.

Alle Politiker, die so tun, als gäbe es einen einfachen Weg, das Terrorismus-Risiko zu eliminieren, sollten mit der Verachtung behandelt werden, die sie verdienen. Dieses Risiko kann nicht ausgemerzt, sondern nur gehandhabt werden.»