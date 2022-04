Der britische Premierminister Boris Johnson während einer Pressekonferenz in der Downing Street 10 in London. Foto: epa/Simon Dawson

NEU DELHI/LONDON: Während zuhause die Partygate-Affäre erneut hochkochte, hat sich der britische Premierminister Boris Johnson bei einem Besuch in Indien von seinen Gastgebern feiern lassen. Am Freitag traf Johnson den indischen Premier Narendra Modi zu Gesprächen in Neu Delhi. Thema waren eine verstärkte Zusammenarbeit in Sicherheitsfragen und eine intensivere Handelspartnerschaft.

Zum Auftakt seiner Reise am Donnerstag war der britische Regierungschef von Tänzern, Sängern und jubelnden Menschen begrüßt worden. «Ich hätte diesen Empfang nirgends sonst in der Welt erhalten», sagte Johnson am Freitag. In London hatten ihn unterdessen Abgeordnete seiner eigenen Partei zum Rücktritt aufgefordert. Das Parlament leitete zudem eine Untersuchung wegen mutmaßlicher Lügen in der Affäre um illegale Lockdown-Partys im Regierungssitz ein.

Ein Thema beim Gespräch mit Modi dürfte Indiens neutrale Haltung beim russischen Angriffskrieg gewesen sein. Indien hat den Krieg weder verurteilt noch trägt das Land westliche Sanktionen mit. Stattdessen hat es den Handel mit Russland ausgebaut - und kauft beispielsweise mehr günstiges russisches Öl. Auch bei seiner militärischen Ausrüstung ist Indien stark auf Moskau angewiesen.

Der Westen hat Interesse daran, die weltgrößte Demokratie von Russland wegzurücken. Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Wochenende in ähnlicher Mission in Indien erwartet.

London sieht in der Ex-Kolonie aber auch einen potenziellen Handelspartner nach dem Brexit. Bei der anschließenden Pressekonferenz vermied Johnson sorgsam die Worte Ukraine oder Russland. Er betonte jedoch, die Bedrohung durch autokratische Regime sei gewachsen. Daher sei es wichtig, dass man sich auf eine vertiefte Zusammenarbeit in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung geeinigt habe. Auch bei der Versorgung mit erneuerbaren Energien wolle man verstärkt kooperieren, sagte Johnson.