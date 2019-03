Johaug gewinnt drittes Langlauf-Gold

Von: Redaktion DER FARANG | 02.03.19

SEEFELD (dpa) - Die norwegische Langläuferin Therese Johaug hat bei der WM in Seefeld ihre dritte Goldmedaille gewonnen.

Die 30-Jährige wurde ihrer Favoritenstellung auch im Rennen über 30 Kilometer am Samstag gerecht und überquerte die Ziellinie 36,8 Sekunden vor ihrer Landsfrau Ingvild Flugstad Östberg. Bronze ging an Frida Karlsson aus Schweden. Johaug krönte sich damit zur erfolgreichsten Sportlerin der Titelkämpfe in Österreich. Die deutschen Starterinnen konnten erwartungsgemäß nicht in den Kampf um die vorderen Plätze eingreifen. Victoria Carl belegte als beste Deutsche Rang neun.