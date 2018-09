Von: Björn Jahner | 22.09.18

BANGKOK: Mit schwerem Gerät haben die Behörden begonnen, den insbesondere unter jungen Hauptstädtern beliebten JJ Green Market in Chatuchak abzureißen, nachdem der Pachtvertrag für das Grundstück ausgelaufen war.

Mit Baggern, Radladern und anderen Baufahrzeugen rückten die Arbeiter der Stadt an und begannen, die übrig gebliebenen Strukturen der Marktstände abzureißen. Thawatchai Somboon, Leiter des Bau- und Instandhaltungsbüros des Amts für öffentliche Arbeiten, informierte im „National News Bureau of Thailand“ (NNT), dass betroffenen Händlern noch gestattet werde, das Grundstück zu betreten, um ihre Habseligkeiten abzuholen. Sie müssen sich jedoch vorher am Eingang des Nachtmarktes registrieren, bevor sie zu ihren Geschäften zurückkehren können.

Seit dem 13. September haben sich bei der Behörde über 1.500 Händler registriert, nachdem der Markt offiziell geschlossen wurde. Das Gelände wird der Stiftung Queen Sirikit Park überschrieben. Die Planung sieht vor, die drei öffentlichen Parkanlagen im Norden von Bangkok, Chatuchak, Queen Sirikit und Wachirabenchathat, miteinander zu verbinden und zu einem „Megapark“ zu Ehren des verstorbenen Königs Bhumibol Adulyadej zu entwickeln. Nach Fertigstellung wird der Utthayan Suan Chatuchak 727 Rai umfassen.