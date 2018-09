Von: Redaktion DER FARANG | 07.09.18

Verkaufsstände in China Town. Foto: epa/Uthaiwan Boonloy

BANGKOK: Trotz der starken Opposition von Straßenhändlern wird die Stadtverwaltung weiter ihre Politik verfolgen, die Gehwege frei von Verkaufsständen zu halten.

Nachdem demonstrierende Händler in dieser Woche die Forderung erhoben hatten, dass die Politik zurückgenommen und die Gehwege für Verkaufsstände wieder geöffnet werden sollten, erklärten Bangkoks Gouverneur und sein Stellvertreter, dass sie die Kampagne auf neue Gebiete, einschließlich Chinatown, ausweiten werden. „Verkäufer werden nicht in Bereiche zurückkehren können, die bereits reguliert wurden“, sagte der stellvertretende Gouverneur Sakoltee Phattiyakul. Die Stadt habe Anstrengungen unternommen, den Verkäufern Ausweichstandorte anzubieten. Laut Sakoltee prüft die Stadtverwaltung Möglichkeiten, Straßenhändler in Chinatown zu regulieren, einem anderen geschäftigen Marktplatz. Gouverneur Aswin Kwanmuang sagte, er bedauere Tausende betroffene Händler, fühle sich aber auch für Millionen von Fußgängern verantwortlich.